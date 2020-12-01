Запреты бесполезны. Психолог рассказал, как защитить ребенка от вредных игр

«Компьютерные игры могут содержать различные сцены агрессии, что может стать моделью поведения в обществе. Подростки здесь как раз очень уязвимы. Но и дети дошкольного возраста сейчас находятся в виртуальной среде. На них также влияют деструктивные видеоролики и компьютерные игры. Если лет пять назад это касалось только детей школьного возраста, то сейчас интернет-среда стала неотъемлемой частью воспитательного процесса с раннего возраста», - отметил он.



Психолог также оценил деструктивное влияние на детскую психику кукол, которые представляют различные субкультуры.

«И готы, и эмо, и какие-то монстры, мумии, которые пользуются популярностью даже у родителей. Я не считаю, что дети испытывают потребность в получении таких подарков, но индустрия игрушек тиражирует это. Прежде всего, родитель должен направлять и корректировать интерес ребенка и по возрасту, и по развитию эстетических потребностей. Куклы из загробного мира, куклы с червями деструктивно влияют на эстетическое чувство и психическое здоровье ребенка», - считает Иванов.



Однако психолог призвал родителей осторожнее относиться к запретам.



«Нужно действовать деликатно. Запреты породят отдаление ребенка от родителей. Если взрослые что-то запрещают, они должны что-то давать взамен. Чем мы больше детей будем заинтересовывать различными увлечениями, тем лучше они узнают свои возможности, помимо учебы и подготовки к ЕГЭ. Здесь нужно соблюдать баланс. Нужны и спортивные увлечения, и творческие, и образовательные», - сказал он.



Иванов также оценил, насколько могут быть опасны для детей показательные выступления с оружием, которые периодически проходят в школах разных регионов.



«Если эти выступления идут в рамках специализированных уроков наподобие ОБЖ, то никакой опасности нет. Если это фильмы, которые показывают ученики друг другу, то это может сказаться, особенно на неустойчивых типах личности. В стрессовых ситуациях подросток может себя повести так, как видел в фильме или в игре. Так себя могут вести даже взрослые», - отметил психолог.



Ранее Роскачество выпустило рекомендации для россиян, столкнувшихся с игровой зависимостью детей. Авторы отмечают, что бороться с этим легче всего при помощи договоренностей о том, сколько времени и когда ребенок может проводить за компьютером. Лучше всего предоставлять такое время после сделанных уроков. Кроме того, родители могут подавать личный пример — не пользоваться при детях телефоном или компьютером слишком долго.



Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН назвал эти меры действенными, но только в качестве профилактических мер, когда зависимости нет.

