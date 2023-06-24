Собянин сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве
Антитеррористические мероприятия для усиления мер безопасности проводятся в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин попросил отнестись к мерам «с пониманием».
Ранее в Москве усилили охрану важнейших объектов, органов госвласти, объектов транспортной инфраструктуры. Меры были приняты на фоне заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Военное ведомство опровергло эти слова. Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru