Антитеррористические мероприятия проводятся в Подмосковье
Антитеррористические мероприятия проводятся в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Как отметил губернатор, в области усилили меры безопасности, обстановку контролируют правоохранители и ФСБ. Глава Подмосковья допустил дополнительные проверки на дорогах южного направления.
«Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в столице.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине заявили о взрывах в Одессе
- В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
- Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курском
- Антитеррористические мероприятия проводятся в Подмосковье
- Собянин сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве
- Власти Воронежской области предупредили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон»
- Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
- МЧС опровергло сообщения о комендантском часе в Ростовской области
- В Липецкой области усилят меры безопасности
- В Гонконге 18 человек пострадали в результате экстренной посадки самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru