Антитеррористические мероприятия проводятся в Подмосковье

Антитеррористические мероприятия проводятся в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

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Как отметил губернатор, в области усилили меры безопасности, обстановку контролируют правоохранители и ФСБ. Глава Подмосковья допустил дополнительные проверки на дорогах южного направления.

«Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в столице.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Андрей ВоробьевМосковская Область

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