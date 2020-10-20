В Москве ожидается первый снег

Первый снег ожидается во вторник, 20 октября, в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода в столичном регионе сейчас обусловлена тыловой частью Североатлантического циклона. Он принесет густые облака, ливневые осадки в смешанной фазе и холодный арктический воздух.

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за сильного ветра

Ожидается выпадение первого снега. Выпадет около 1-2 миллиметров, но снег не покроет землю порошей, а растает, передает РИА Новости.

В Москве воздух не прогреется выше +3..+5 градусов. При высокой влажности воздуха будет ощущаться как -1 градус. Ветер ожидается порывистым, до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России будет наблюдаться «необычная погода» в пятницу, 23 октября.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Евгений ТишковецПогода В Москве
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