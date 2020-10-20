В Москве ожидается первый снег

Ожидается выпадение первого снега. Выпадет около 1-2 миллиметров, но снег не покроет землю порошей, а растает, передает РИА Новости.

В Москве воздух не прогреется выше +3..+5 градусов. При высокой влажности воздуха будет ощущаться как -1 градус. Ветер ожидается порывистым, до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России будет наблюдаться «необычная погода» в пятницу, 23 октября.

