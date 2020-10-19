Вильфанд рассказал о необычной погоде в пятницу

Метеоролог пояснил, что к центру европейской части страны приблизится ложбина низкого давления и произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки. В результате уже в четверг станет теплее, во второй половине дня усилятся дожди. В пятницу прогнозируется до +13 градусов, будет облачно и дождливо. Такая погода выше нормы на три градуса. После этого температура снова понизится, пишет «Газета.ру».

По словам Вильфанда, изменение погоды ожидается в Центральном федеральном округе и на востоке Северо-Западного, пишут «Известия».

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как укрепить здоровье, чтобы не заболеть в холодную погоду.

