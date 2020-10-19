Вильфанд рассказал о необычной погоде в пятницу
В европейской части России будет наблюдаться «необычная погода» в пятницу, 23 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Метеоролог пояснил, что к центру европейской части страны приблизится ложбина низкого давления и произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки. В результате уже в четверг станет теплее, во второй половине дня усилятся дожди. В пятницу прогнозируется до +13 градусов, будет облачно и дождливо. Такая погода выше нормы на три градуса. После этого температура снова понизится, пишет «Газета.ру».
По словам Вильфанда, изменение погоды ожидается в Центральном федеральном округе и на востоке Северо-Западного, пишут «Известия».
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