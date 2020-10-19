«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за сильного ветра

«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье объявил Гидрометцентр. Предупреждение действует до 22:00 20 октября, отмечает RT.

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А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящую пятницу, 23 октября, в европейской части России будет наблюдаться «необычная погода». Он рассказал, что к центру европейской части страны приблизится ложбина низкого давления и произойдет изменение циркуляции. В результате уже в четверг станет теплее, однако во второй половине дня усилятся дожди. В пятницу прогнозируется до +13 градусов - а это на три градуса выше климатической нормы. После такого роста температура снова понизится, пишет «Газета.ру».

К слову, ранее Вильфанд заявлял, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. По его словам, в стране будет везде теплее, чем среднеклиматические нормы для этого времени года, отмечает РИА Новости. В частности, рассказал эксперт, в Якутии температура стоит на 8-10 градусов выше нормы, днем температуры поднимаются выше нуля, что нехарактерно для этого региона.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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