Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене части коронавирусных ограничений. Они касаются разблокирования с 28 февраля социальных карт москвичей в возрасте старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Об этом мэр сообщил в своем блоге.
Также отменяется обязательное требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы.
Ослабление антикоронавирусных мер связано с устойчивым снижением заболеваемости омикроном, отметил Собянин. По его словам, по сравнению с пиком середины января число заболевших коронавирусом уменьшилось более чем в три раза. Вдвое сократилось и количество госпитализаций. Стационары и поликлиники переходят к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.
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