Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

Также отменяется обязательное требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы.

Ослабление антикоронавирусных мер связано с устойчивым снижением заболеваемости омикроном, отметил Собянин. По его словам, по сравнению с пиком середины января число заболевших коронавирусом уменьшилось более чем в три раза. Вдвое сократилось и количество госпитализаций. Стационары и поликлиники переходят к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.



