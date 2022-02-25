Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене части коронавирусных ограничений. Они касаются разблокирования с 28 февраля социальных карт москвичей в возрасте старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Об этом мэр сообщил в своем блоге.

За сутки в России госпитализировали 14 937 пациентов с коронавирусом

Также отменяется обязательное требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы.

Ослабление антикоронавирусных мер связано с устойчивым снижением заболеваемости омикроном, отметил Собянин. По его словам, по сравнению с пиком середины января число заболевших коронавирусом уменьшилось более чем в три раза. Вдвое сократилось и количество госпитализаций. Стационары и поликлиники переходят к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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