В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы. Высокая потенциальная опасность погоды связана с метелью, гололедицей и сильным ветром, говорится в сообщении синоптиков.

Также действует предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице, снежных заносах и порывистом ветре до 13-18 метров в секунду в столице и области действует до 22.00 субботы, 13 февраля.