В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы. Высокая потенциальная опасность погоды связана с метелью, гололедицей и сильным ветром, говорится в сообщении синоптиков.

Также действует предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице, снежных заносах и порывистом ветре до 13-18 метров в секунду в столице и области действует до 22.00 субботы, 13 февраля.

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании на Кубани

В Москве в пятницу температура воздуха составит около минус 11 градусов, передает RT. Будет облачно с прояснениями, ожидается сильный снег и гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком понижении температуры на юге Европейской России до аномальных значений.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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