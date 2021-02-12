В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы. Высокая потенциальная опасность погоды связана с метелью, гололедицей и сильным ветром, говорится в сообщении синоптиков.
Также действует предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице, снежных заносах и порывистом ветре до 13-18 метров в секунду в столице и области действует до 22.00 субботы, 13 февраля.
В Москве в пятницу температура воздуха составит около минус 11 градусов, передает RT. Будет облачно с прояснениями, ожидается сильный снег и гололедица.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком понижении температуры на юге Европейской России до аномальных значений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Названа возможная причина мощного взрыва в супермаркете Владикавказа
- У ВОЗ нет рекомендации пот ношению перчаток в общественных местах
- Мать расстрелявшего 14 человек в США поместят под домашний арест за уничтожение улик
- Минюст сообщил о планах разработать концепцию единого портала бесплатной правовой помощи
- Взрыв произошел в магазине во Владикавказе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru