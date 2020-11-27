В Москве и Петербурге отмечены антирекорды по числу заразившихся коронавирусом

Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве и Санкт-Петербурге - 7918 и 3687 соответственно. Это самые большие показатели с начала эпидемии коронавируса.

Днем ранее в российской столице было зафиксировано почти на 2 тысячи меньше людей с положительным тестом на ковид - 6075. В Петербурге - 3669 новый случай.

Боль и температура. Назван главный недостаток вакцин от COVID-19

На третьем месте по выявляемости инфекции по-прежнему находится Московская область - за последние сутки там обнаружено 1058 (днем ранее 1022).

Всего в России по последним данным оперативного штаба выявлено более 27,5 тысяч новых заболевших, что также стало рекордом с начала пандемии, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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