В московском транспорте увеличили число контролеров масочного режима

С 25 января в общественном транспорте Москвы вдвое увеличили число контролеров, следящих за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

Всё лучшее - детям: Вирусологи поддержали массовую вакцинацию подростков

По словам Султанова, этого достигли путем привлечения инспекторов из соседних подразделений. Сотрудники организации будут следить за пассажирами в вагонах метро и на перронах, так как многие пассажиры надевают средство защит у турникетов, однако затем спускают маски на подбородок.

В метро, на вокзалах, в автобусах и трамваях будут работать почти 700 контролеров. О том, что контроль будет усилен, «Организатор перевозок» предупреждал еще 14 января.

Причиной для этого стало распространение штамма «омикрон» и значительный всплеск заболеваемости коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаОбщественный ТранспортТранспортМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры