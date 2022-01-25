В московском транспорте увеличили число контролеров масочного режима

По словам Султанова, этого достигли путем привлечения инспекторов из соседних подразделений. Сотрудники организации будут следить за пассажирами в вагонах метро и на перронах, так как многие пассажиры надевают средство защит у турникетов, однако затем спускают маски на подбородок.

В метро, на вокзалах, в автобусах и трамваях будут работать почти 700 контролеров. О том, что контроль будет усилен, «Организатор перевозок» предупреждал еще 14 января.

Причиной для этого стало распространение штамма «омикрон» и значительный всплеск заболеваемости коронавирусом.

