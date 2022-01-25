В московском транспорте увеличили число контролеров масочного режима
С 25 января в общественном транспорте Москвы вдвое увеличили число контролеров, следящих за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании «Организатор перевозок» Владислава Султанова.
По словам Султанова, этого достигли путем привлечения инспекторов из соседних подразделений. Сотрудники организации будут следить за пассажирами в вагонах метро и на перронах, так как многие пассажиры надевают средство защит у турникетов, однако затем спускают маски на подбородок.
В метро, на вокзалах, в автобусах и трамваях будут работать почти 700 контролеров. О том, что контроль будет усилен, «Организатор перевозок» предупреждал еще 14 января.
Причиной для этого стало распространение штамма «омикрон» и значительный всплеск заболеваемости коронавирусом.
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