В Московской области появятся более пятисот «ЭКОпунтов»

В Подмосковье появится свыше пятисот «ЭКОпунтов». Их развернут в рамках совместного проекта правительства Московской области и входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «РТ-Инвест».

Старт программе 2 сентября дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, а также ученики средней школы №29 в Химках, где установлено три таких аппарата, сообщает «Радио 1».

«Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке «ЭКОпунктов», чтобы формировалась культура, и разделение мусора было в каждой семье, в каждой школе. Дети задают темп взрослым», – заявил во время прошедшего экоурока Андрей Воробьёв.

Уже в сентябре 50 «ЭКОпунктов» появятся в школах Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедова, Королёва, Подольска, а также Красногорска и Балашихи. Все аппараты подключают к региональной системе мониторинга. Планируется, что в Подмосковье пункты сбора разместят не только в школах, но и в общественных местах – МФЦ, торговых центрах, парках и во дворах.

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что инвестиции в систему переработки отходов составят около 200 млрд рублей.

«Система включает раздельный сбор тары через фандоматы, сортировку, переработку полезных фракций в новые материалы и термическую утилизацию остатков с производством электроэнергии. Одна из главнейших задач – изменить психологию людей. Прежде всего, речь о подрастающих поколениях, школьниках, ведь за ними будущее», – сказал Чемезов.