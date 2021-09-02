В Московской области появятся более пятисот «ЭКОпунтов»
В Подмосковье появится свыше пятисот «ЭКОпунтов». Их развернут в рамках совместного проекта правительства Московской области и входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «РТ-Инвест».
Старт программе 2 сентября дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, а также ученики средней школы №29 в Химках, где установлено три таких аппарата, сообщает «Радио 1».
«Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке «ЭКОпунктов», чтобы формировалась культура, и разделение мусора было в каждой семье, в каждой школе. Дети задают темп взрослым», – заявил во время прошедшего экоурока Андрей Воробьёв.
Уже в сентябре 50 «ЭКОпунктов» появятся в школах Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедова, Королёва, Подольска, а также Красногорска и Балашихи. Все аппараты подключают к региональной системе мониторинга. Планируется, что в Подмосковье пункты сбора разместят не только в школах, но и в общественных местах – МФЦ, торговых центрах, парках и во дворах.
В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что инвестиции в систему переработки отходов составят около 200 млрд рублей.
«Система включает раздельный сбор тары через фандоматы, сортировку, переработку полезных фракций в новые материалы и термическую утилизацию остатков с производством электроэнергии. Одна из главнейших задач – изменить психологию людей. Прежде всего, речь о подрастающих поколениях, школьниках, ведь за ними будущее», – сказал Чемезов.
Между тем, в августе глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что ведомство готовит обновлённые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
По словам министра, новые поправки в законодательство запретят смешивать в мусоровозах отходы из общего бака с раздельно собранным вторсырьём.
А ранее россиян предупредили о риске утонуть в мусоре, поскольку в стране быстро растет число незаконных и опасных свалок. Они сильно вредят и природе, и людям. По словам помощника секретаря Совета безопасности (СБ) России Александра Абелина, страна может оказаться на пороге экологического бедствия. Он считает, что Россия рискует потонуть в бытовых и промышленных отходах, если срочно не поменяет подход к обращению с мусором, пишет ТАСС.
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