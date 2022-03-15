В Московской области отменили ношение масок и социальную дистанцию

Ношение масок в транспорте и общественных местах, а также обязательное соблюдение социальной дистанции отменяются в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Как отмечают власти Подмосковья, ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно улучшается. В связи с этим правительство области отменит ряд ограничений.

Так, с 15 марта жителям региона не придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию на общественном транспорте и в местах общественного пользования.

Также в Подмосковье будут прекращены проверки со стороны органов власти региона и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных требований, отмечает телеканал «360».

Накануне масочный режим отменили в Москве, напоминает Газета.ру. Также в столице перестало быть обязательным измерение температуры работников, установка разделительных перегородок на предприятиях и в организациях.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМосковская Область
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