Брак впервые зарегистрируют в московском «Зарядье»

В канун 2021 года у московских пар впервые появится возможность заключить брак в столичном парке «Зарядье». Об этом сообщается на портале мэра Москвы.



Свадьба в «Зарядье» — пилотный проект. Поэтому в этом году регистрировать отношения в парке будут только один день — 25 декабря. Пожениться в историческом районе города смогут две пары — их выберут случайным образом среди тех, кто подаст заявление в Шипиловский отдел ЗАГС до 25 декабря.



Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что молодожены смогут выбрать место для церемонии и зарегистрировать брак в многоярусной оранжерее или ледяной пещере со световыми инсталляциями. Последний вариант, подчеркнула Ракова, из числа экстремальных: температура воздуха в объекте может опускаться до минус 9 градусов.

Ранее сообщалось, что в октябре почти 8,5 тысяч подмосковных супружеских пар получили выплаты в честь 50-летия со дня свадьбы.



