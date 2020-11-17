Брак впервые зарегистрируют в московском «Зарядье»
В канун 2021 года у московских пар впервые появится возможность заключить брак в столичном парке «Зарядье». Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
Свадьба в «Зарядье» — пилотный проект. Поэтому в этом году регистрировать отношения в парке будут только один день — 25 декабря. Пожениться в историческом районе города смогут две пары — их выберут случайным образом среди тех, кто подаст заявление в Шипиловский отдел ЗАГС до 25 декабря.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что молодожены смогут выбрать место для церемонии и зарегистрировать брак в многоярусной оранжерее или ледяной пещере со световыми инсталляциями. Последний вариант, подчеркнула Ракова, из числа экстремальных: температура воздуха в объекте может опускаться до минус 9 градусов.
Ранее сообщалось, что в октябре почти 8,5 тысяч подмосковных супружеских пар получили выплаты в честь 50-летия со дня свадьбы.
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