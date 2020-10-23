Собянин осмотрел строящуюся станцию «Текстильщики» БКЛ метро

Четверть строительных работ сделана на строящейся станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в ходе проверки хода ее строительства.

Он отметил, что станция «Текстильщики» - один из ключевых транспортных узлов города.

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«Она обеспечивает переход не только с железнодорожной станции. Это МЦД-2, это Таганско-Краснопресненская линия метро перегруженная, которой требуется разгрузка. Это тоже будет хорошим эффектом, но и автодорожная мощная структура, и Волгоградский проспект, и Восточная хорда. В целом это, конечно, такой мощный транспортный узел», - сказал Собянин.

В результате улучшится транспортное сообщение целого ряда районов Москвы.

Длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 км с четырьмя станциями: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», сообщает пресс-служба мэрии.

Строительные работы на Восточном участке БКЛ стартовали в 2017 году. Его готовность составляет 24%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался на нехватку мигрантов – в столице их число снизилось на 40 процентов во время пандемии. В результате возник дефицит рабочих рук для уборки улиц.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Московское МетроСергей Собянин
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