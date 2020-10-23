Собянин осмотрел строящуюся станцию «Текстильщики» БКЛ метро

Четверть строительных работ сделана на строящейся станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в ходе проверки хода ее строительства.

Он отметил, что станция «Текстильщики» - один из ключевых транспортных узлов города.