В Магаданской области с 30 октября вводят QR-коды

Власти Магаданской области из-за распространения коронавирусной инфекции вводят QR-коды. Об этом сообщил Telegram-канал правительства региона «Пул-49».

Так, с 30 октября электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, а также справку о наличии противопоказаний придется предъявлять при посещении: массовых мероприятий с участием более 50 человек, гостиниц, ресторанов, кафе, баров, театров, библиотек и спортивных объектов, пишет RT.

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А ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что -российские регионы должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Об этом она заявила во время совещания президентом РФ Владимиром Путиным. Также она назвала критической смертность от коронавируса в 18 регионах.

По словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Подъем заболеваемости в стране, по её словам, связан с недостаточными темпами вакцинации и несоблюдением ограничительных мер.



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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Магаданская ОбластьКоронавирус
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