В Магаданской области с 30 октября вводят QR-коды

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что -российские регионы должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Об этом она заявила во время совещания президентом РФ Владимиром Путиным. Также она назвала критической смертность от коронавируса в 18 регионах.

По словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Подъем заболеваемости в стране, по её словам, связан с недостаточными темпами вакцинации и несоблюдением ограничительных мер.







