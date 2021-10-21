Крым вводит дополнительные COVID-ограничения для безопасности для туристов

Власти Крыма с 25 октября вводят дополнительные ограничения для жителей и гостей полуострова. Так, бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или сертификата о перенесенном COVID-19 сроком до 6 месяцев после выздоровления.

Кроме того, с 25 октября посещение кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, цирков возможно только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

При этом, посещение музеев возможно при условии формирования экскурсионных групп численностью до 10 человек. Сотрудникам туротрасли необходимо пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.