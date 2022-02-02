Юрист: людям надо дать возможность сдать собаку в приют, а не выгнать на улицу

В России действительно необходима легальная возможность сдать животных в приют, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» юрист, зоозащитник, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

«Сейчас есть дефект следующий: невозможно сдать в государственный, муниципальный приют животное. Это необходимо исправить, такую возможность предусмотреть. Сейчас получается так, что если по каким-то социальным причинам ну невозможно содержать животных, нужно их выгнать их на улицу, тут же позвонить, должен приехать отлов и их выловить. Это бредовая ситуация, конечно, нужно предусмотреть, чтобы люди могли сдать животных в этот приют, минуя уличную историю. Второе, нужно что-то сделать с людьми, которые выбрасывают животных, которые у них бесконтрольно плодятся. Также необходимо что-то делать с людьми, которые оставляют на дачах собак, кошек, которые оттуда разбредаются, становясь бродячими, безнадзорными животными. Это шаги сложные, они ограничат собственников животных, но если мы хотим проблему безнадзорных животных решить, нам эти шаги предпринять придется», - объяснил юрист.

Бездомные собаки теперь могут жить где угодно, выгонять их из подъезда или других общественных пространств теперь невозможно по закону, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский.

