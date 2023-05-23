В Луганске и окрестностях перестали работать интернет и банкоматы
Интернет-провайдеры не работают в Луганске и ряде городов Луганской народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсвязи региона.
По данным ведомства, в населенных пунктах также отключены банкоматы. Кроме того, в Луганске возникли проблемы с телефонной связью: невозможно дозвониться на многие номера российской и украинской кодификации.
«Причину уточняем», — указали в Минсвязи.
Как сообщает РИА Новости, интернет в Донецкой народной республике работает в обычном режиме.
Между тем клиенты российского провайдера «Ростелеком» сообщили о проблемах при посещении иностранных сайтов. Как позже пояснили в компании, причиной сбоя стали проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru