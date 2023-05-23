В Луганске и окрестностях перестали работать интернет и банкоматы

По данным ведомства, в населенных пунктах также отключены банкоматы. Кроме того, в Луганске возникли проблемы с телефонной связью: невозможно дозвониться на многие номера российской и украинской кодификации.

«Причину уточняем», — указали в Минсвязи.

Как сообщает РИА Новости, интернет в Донецкой народной республике работает в обычном режиме.

Между тем клиенты российского провайдера «Ростелеком» сообщили о проблемах при посещении иностранных сайтов. Как позже пояснили в компании, причиной сбоя стали проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком, пишет Ura.ru.

