В Луганске и окрестностях перестали работать интернет и банкоматы

Интернет-провайдеры не работают в Луганске и ряде городов Луганской народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсвязи региона.

Пользователи пожаловались на крупный сбой у «Ростелекома»

По данным ведомства, в населенных пунктах также отключены банкоматы. Кроме того, в Луганске возникли проблемы с телефонной связью: невозможно дозвониться на многие номера российской и украинской кодификации.

«Причину уточняем», — указали в Минсвязи.

Как сообщает РИА Новости, интернет в Донецкой народной республике работает в обычном режиме.

Между тем клиенты российского провайдера «Ростелеком» сообщили о проблемах при посещении иностранных сайтов. Как позже пояснили в компании, причиной сбоя стали проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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