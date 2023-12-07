В ЛНР более 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии
7 декабря 202308:53
Более 120 тысяч жителей Луганской народной республики остаются без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в МЧС республики.
По данным ведомства, авария произошла 4 декабря на Славяносербской насосной станции.
«По состоянию на 06:00, 07.12.2023 без водоснабжения остаются 120800 [человек], 119 СЗО (социально значимых объектов. - НСН)», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС ЛНР.
Ранее жители города Ейска остались без воды из-за аварии на двух линиях электроснабжения, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru