В ЛНР более 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии

По данным ведомства, авария произошла 4 декабря на Славяносербской насосной станции.

«По состоянию на 06:00, 07.12.2023 без водоснабжения остаются 120800 [человек], 119 СЗО (социально значимых объектов. - НСН)», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС ЛНР.

Ранее жители города Ейска остались без воды из-за аварии на двух линиях электроснабжения, напоминает RT.

