Подача воды в 50 многоэтажек Воронежа восстановлена после аварии
Подача воды восстановлена в 50 с лишним многоквартирных домов в Воронеже после коммунальной аварии. Аварийные бригады сумели восстановить повреждённый водовод диаметром 900 миллиметров.
Такую информацию разместило в своих соцсетях предприятие «Росводоканал Воронеж». Там уточнили, что подача холодной воды возобновлена в полном объёме.
Повреждения на водопроводе были выявлены сегодня утром на Дорожной улице областного центра. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», из-за этого было перекрыто холодное водоснабжение более полусотни многоквартирных домов на семи улицах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru