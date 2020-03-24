В Липецкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Липецкой области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией у мужчины и женщины, недавно прибывших из Доминиканы и Андорры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Липецкой области.
Трое ранее выявленных в регионе заболевших уже получили лечение и выписаны. Как передает агентство, пациенты находятся в хорошем состоянии, получают необходимое лечение, которое проводят специалисты клинической инфекционной больницы. Врачи руководствуются протоколом, созданным министерством здравоохранения РФ.
Определен перечень контактов заболевших, все они также помещены на карантин в боксы инфекционной больницы. Ведется обследование. Ранее власти региона ввели особый режим, чтобы противостоять распространению коронавируса.
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