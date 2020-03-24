«Как часики». Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке
Президент России Владимир Путин выразил лично благодарность главному врачу больницы в Новой Москве в поселение Коммунарка Денису Проценко за организацию работы клинки. Кадры посещение медицинского учреждения показал телеканал «Россия 24».
Перед этим глава государства осмотрел ход строительства инфекционного центра в этом же месте. Президент прибыл туда на вертолёте в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина.
В ходе посещения действующей больницы, ставшей базовой для пациентов с коронавирусом, Путин отметил высокое качество оказания медицинской помощи и слаженную работу коллектива. «Все работают, как часики, хорошие и слаженные», - заметил президент.
Путин предпринял все необходимые предосторожности в ходе визита в больницу. Он переоделся в специальный защитный противовирусный костюм и надел специальную маску, которая закрывает всё лицо.
Как сообщают argumenti.ru, президент посетил также пациентов. Как рассказал один из них, в палату зашли вместе с Путиным главврач и ещё два человека. Охраны не было. Они поздоровались, но рук не протягивали. Путин поинтересовался самочувствием госпитализированных и условиями больничного режима.
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