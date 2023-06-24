В Липецкой области усилят меры безопасности

Как отметил глава области, соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба. В регионе уделят особое внимание объектам критической инфраструктуры.

«Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. Глава региона отметил, что правоохранители предпринимают все меры для обеспечения безопасности населения.

