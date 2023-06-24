В Липецкой области усилят меры безопасности
Власти усилят меры безопасности в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Как отметил глава области, соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба. В регионе уделят особое внимание объектам критической инфраструктуры.
«Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. Глава региона отметил, что правоохранители предпринимают все меры для обеспечения безопасности населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru