В Москве усилили меры безопасности

Меры безопасности усилили в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ФСБ призвали не выполнять «преступные приказы» Пригожина

«Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — отмечает агентство.

Собеседник ТАСС указал, что подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии были подняты по тревоге.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло слова основателя «Вагнера», назвав их информационной провокацией. Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации. После заявлений Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинМосква

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