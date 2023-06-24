В Москве усилили меры безопасности
Меры безопасности усилили в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — отмечает агентство.
Собеседник ТАСС указал, что подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии были подняты по тревоге.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло слова основателя «Вагнера», назвав их информационной провокацией. Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации. После заявлений Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru