Губернатор призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости
Глава Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — подчеркнул Голубев.
Ранее СМИ сообщили, что в ряде отделений полиции Ростовской области объявили план «Крепость», улицы в Ростове-на-Дону патрулируют военные и полиция, а в районе штаба Южного военного округа выставили посты. Также отмечалось, что на трассе М-4 «Дон» перекрыли движение на выезде из Ростова-на-Дону.
Меры безопасности усилили на фоне заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, обвинившего Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Военное ведомство опровергло эти слова и назвало их информационной провокацией. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru