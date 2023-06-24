Губернатор призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости

«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — подчеркнул Голубев.

Ранее СМИ сообщили, что в ряде отделений полиции Ростовской области объявили план «Крепость», улицы в Ростове-на-Дону патрулируют военные и полиция, а в районе штаба Южного военного округа выставили посты. Также отмечалось, что на трассе М-4 «Дон» перекрыли движение на выезде из Ростова-на-Дону.

Меры безопасности усилили на фоне заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, обвинившего Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Военное ведомство опровергло эти слова и назвало их информационной провокацией. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

