В Ленобласти лесничество прекратило продажу ёлок из-за повышенного спроса

По данным правительства, только за 20 декабря петербуржцы приобрели здесь 500 праздничных елей. Решение отменить продажи, начиная со вторника 22 декабря, было принято из-за мер профилактики COVID-19, так как в лесничестве из-за скопления большого количества посетителей невозможно держать социальную дистанцию и применять другие противоэпидемические меры.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали туристов не приезжать в Санкт-Петербург, а жителям города рекомендовали не выезжать из северной столицы. Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил в эфире НСН данные о регионах России с самой сложной ситуацией с коронавирусом COVID-19 России.

