В Ленобласти лесничество прекратило продажу ёлок из-за повышенного спроса
Всеволожское лесничество Ленинградской области прекратило продажу деревьев петербуржцам из-за повышенного спроса на деревья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.
По данным правительства, только за 20 декабря петербуржцы приобрели здесь 500 праздничных елей. Решение отменить продажи, начиная со вторника 22 декабря, было принято из-за мер профилактики COVID-19, так как в лесничестве из-за скопления большого количества посетителей невозможно держать социальную дистанцию и применять другие противоэпидемические меры.
Ранее в Роспотребнадзоре призвали туристов не приезжать в Санкт-Петербург, а жителям города рекомендовали не выезжать из северной столицы. Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил в эфире НСН данные о регионах России с самой сложной ситуацией с коронавирусом COVID-19 России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Чехия продлила режим ЧС из-за коронавируса до 22 января
- Главой Первого канала станет помощник президента Орешкин
- Путин и Макрон провели телефонный разговор
- Доктор Комаровский назвал способы защиты от нового COVID-мутанта
- Госдеп ввёл санкции против супруги Асада и её родственников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru