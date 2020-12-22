В Ленобласти лесничество прекратило продажу ёлок из-за повышенного спроса

Всеволожское лесничество Ленинградской области прекратило продажу деревьев петербуржцам из-за повышенного спроса на деревья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

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По данным правительства, только за 20 декабря петербуржцы приобрели здесь 500 праздничных елей. Решение отменить продажи, начиная со вторника 22 декабря, было принято из-за мер профилактики COVID-19, так как в лесничестве из-за скопления большого количества посетителей невозможно держать социальную дистанцию и применять другие противоэпидемические меры.

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ФОТО: РИА Новости
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