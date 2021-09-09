В Ленинградской области ослабили COVID-ограничения
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ослабил ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. Теперь, при посещении МФЦ не нужна предварительная запись. Кроме того, отменяется требование о проведении вакцинации от коронавируса для 80% сотрудников некоторых отраслей.
Также теперь в каждом районе медицинская помощь будет оказываться по единым правилам. Пациентам необходимо выполнить одно из условий: предоставить справку о пересенённом в течение последних шести месяцев COVID-19, документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, либо предоставить отрицательный ПЦР-теста на коронавирус или заключение иммунологической комиссии о медотводе.
Этим же постановлением Дрозденко перевёл Лодейнопольский район из «красной зоны» в «жёлтую», отмечает RT.
А ранее 9 сентября стало известно, что власти Крыма на фоне снижения темпов распространения коронавируса разрешили заведениям общепита работать до 01:00. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее в республике действовали ограничения, согласно которым кафе и рестораны должны были закрываться к 23:00.
Глава региона добавил, что все подобные решения принимаются после детального изучения вопроса с учетом возможных рисков, а также консультаций с Роспотребнадзором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru