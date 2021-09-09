В Ленинградской области ослабили COVID-ограничения

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ослабил ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. Теперь, при посещении МФЦ не нужна предварительная запись. Кроме того, отменяется требование о проведении вакцинации от коронавируса для 80% сотрудников некоторых отраслей.

Также теперь в каждом районе медицинская помощь будет оказываться по единым правилам. Пациентам необходимо выполнить одно из условий: предоставить справку о пересенённом в течение последних шести месяцев COVID-19, документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, либо предоставить отрицательный ПЦР-теста на коронавирус или заключение иммунологической комиссии о медотводе.

Этим же постановлением Дрозденко перевёл Лодейнопольский район из «красной зоны» в «жёлтую», отмечает RT.