Стало известно, когда в Европе одобрят российские вакцины от коронавируса
Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что в настоящее время проходят экспертизы нескольких вакцин против COVID-19, в том числе российской «Спутник V», сообщает РИА Новости.
По его словам, эти препараты могут быть одобрены к концу 2021 или в начале 2022 года.
«Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего», - подчеркнул Кавалери.
Представитель ЕМА добавил, что агентству нужно больше данных по «Спутнику V».
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о разработке универсальной вакцины, которая будет работать против всех видов коронавируса.
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