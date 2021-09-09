Стало известно, когда в Европе одобрят российские вакцины от коронавируса

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что в настоящее время проходят экспертизы нескольких вакцин против COVID-19, в том числе российской «Спутник V», сообщает РИА Новости.

По его словам, эти препараты могут быть одобрены к концу 2021 или в начале 2022 года.



«Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего», - подчеркнул Кавалери.



Представитель ЕМА добавил, что агентству нужно больше данных по «Спутнику V».

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о разработке универсальной вакцины, которая будет работать против всех видов коронавируса.

