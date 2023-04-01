В Курской области ВСУ обстреляли село Дроновку

Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

После обстрела ВСУ в Курской области погибли телята

Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 апреля.

По данным губернатора, пострадавших нет.

«Осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета», - рассказал глава региона.

В настоящее время специалисты из группы разминирования обследуют объекты.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Глушковский район Курской области. В результате вчерашнего удара было нарушено электроснабжение и повреждены несколько построек.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

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