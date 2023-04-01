В Курской области ВСУ обстреляли село Дроновку

Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 апреля.



По данным губернатора, пострадавших нет.

«Осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета», - рассказал глава региона.



В настоящее время специалисты из группы разминирования обследуют объекты.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Глушковский район Курской области. В результате вчерашнего удара было нарушено электроснабжение и повреждены несколько построек.