В Курской области ВСУ обстреляли село Дроновку
Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 апреля.
По данным губернатора, пострадавших нет.
«Осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета», - рассказал глава региона.
В настоящее время специалисты из группы разминирования обследуют объекты.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Глушковский район Курской области. В результате вчерашнего удара было нарушено электроснабжение и повреждены несколько построек.
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