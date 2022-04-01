В Курской области все службы перевели в режим повышенной готовности

Ранее стало известно, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, по объекту нанесли удары два вертолета Вооруженных сил Украины, пишет «Свободная пресса».

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт отметил, что после происшествия на нефтебазе предложил Гладкову помощь. Однако глава Белгородской области отметил, что местные власти и федеральные структуры справляются с ситуацией.

