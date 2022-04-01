В Курской области все службы перевели в режим повышенной готовности

Силовые службы Курской области перевели в режим повышенной готовности после событий в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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Ранее стало известно, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, по объекту нанесли удары два вертолета Вооруженных сил Украины, пишет «Свободная пресса».

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт отметил, что после происшествия на нефтебазе предложил Гладкову помощь. Однако глава Белгородской области отметил, что местные власти и федеральные структуры справляются с ситуацией.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Курская Область
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