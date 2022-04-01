В Белгороде загорелась нефтебаза
Пожар произошел на нефтебазе в Белгороде, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, в результате происшествия пострадали двое сотрудников нефтебазы. Им оказали первую помощь, жизням пострадавших ничего не угрожает, пишет Ura.ru.
Горожан, проживающих недалеко от места пожара, временно разместят в «Белгород Арене». Они смогут вернуться в свои дома, когда огонь будет потушен.
Во вторник в Белгородской области произошло несколько взрывов, напоминает Газета.ру. Гладков заявлял, что их причиной стал пожар на складе боеприпасов. Никто из местных жителей не пострадал.
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