В Белгороде загорелась нефтебаза

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате происшествия пострадали двое сотрудников нефтебазы. Им оказали первую помощь, жизням пострадавших ничего не угрожает, пишет Ura.ru.

Горожан, проживающих недалеко от места пожара, временно разместят в «Белгород Арене». Они смогут вернуться в свои дома, когда огонь будет потушен.

Во вторник в Белгородской области произошло несколько взрывов, напоминает Газета.ру. Гладков заявлял, что их причиной стал пожар на складе боеприпасов. Никто из местных жителей не пострадал.

