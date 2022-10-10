В Курской области усилят территориальный гарнизон для защиты границы

Группировка армии и территориальный гарнизон будут усилены в Курской области для защиты границы и пресечения обстрелов региона. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

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Глава региона рассказал, что в воскресенье провел встречу с новым командующим Западным военным округом генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.

«Очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим», — цитирует Старовойта РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что с начала октября было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Курской, Брянской и Белгородской областях, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФКурская Область
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