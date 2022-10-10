В Курской области усилят территориальный гарнизон для защиты границы

Глава региона рассказал, что в воскресенье провел встречу с новым командующим Западным военным округом генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.

«Очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим», — цитирует Старовойта РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что с начала октября было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Курской, Брянской и Белгородской областях, напоминает телеканал «360».

