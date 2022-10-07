В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 октября

«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 октября. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 октября на 15 суток до 22 октября», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт призвал жителей региона быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках по номеру 112, пишет «Свободная пресса».

Ранее «желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе, мера будет действовать в регионе до 13 октября, напоминает RT.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:РегионыКурская ОбластьБорьба С Терроризмом
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