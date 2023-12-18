В Курской области учредили медали «Мать героя» и «Отец героя»

Губернатор подписал закон о новых наградах, принятый Курской облдумой. По словам Старовойта, медали будут вручать родителям тех, кто отличился при исполнении гражданского либо служебного долга.

«Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Крыму учредили медаль в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

