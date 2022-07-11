В Курской области создадут батальон технического обеспечения для поддержки участников спецоперации

Как отметил губернатор, батальон будет сформирован в ближайшее время.

Администрация Курской области уточняет, что подразделение будет доставлять бойцам на передовой горючее, продовольствие, боеприпасы и другие необходимые вещи.

«Идет набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

