В Курской области создадут батальон технического обеспечения для поддержки участников спецоперации

Батальон материально-технического обеспечения «Сейм» появится в Курской области, объединение станет «существенной помощью» для выполнения задач в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

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Как отметил губернатор, батальон будет сформирован в ближайшее время.

Администрация Курской области уточняет, что подразделение будет доставлять бойцам на передовой горючее, продовольствие, боеприпасы и другие необходимые вещи.

«Идет набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:СпецоперацияКурская Область
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