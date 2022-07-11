В Курской области создадут батальон технического обеспечения для поддержки участников спецоперации
Батальон материально-технического обеспечения «Сейм» появится в Курской области, объединение станет «существенной помощью» для выполнения задач в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.
Как отметил губернатор, батальон будет сформирован в ближайшее время.
Администрация Курской области уточняет, что подразделение будет доставлять бойцам на передовой горючее, продовольствие, боеприпасы и другие необходимые вещи.
«Идет набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
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