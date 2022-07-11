В Курской области заработал оперштаб по ликвидации последствий обстрелов

Оперативный штаб по ликвидации обстрелов начал работу в Курской области. Сотрудники займутся восстановлением разрушений во всех приграничных районах, сообщает РИА Новости.

«Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы», - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

С Украиной граничат шесть районов Курской области. Часто обстрелам ВСУ подвергается поселок Теткино. Как рассказал Роман Старовойт, на 5 июля в поселке отремонтировано более 50 крыш жилых домов. В 153 помещениях установлены стекла и 186 пластиковых стеклопакетов, отремонтировано 3 фасада. Полностью восстановлен один магазин, 5 многоквартирных и 19 частных домов.

Ранее сообщалось, что у Украины стоит задача отбить юг страны и вернуть теперь уже подконтрольные России территории. Жителям предложили эвакуироваться.

