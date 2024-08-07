В Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий

«Подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга», — написал руководитель области в своем Telegram-канале.

Как отметил Смирнов, региону будут выделены дополнительные средства и другая помощь. Врио губернатора подчеркнул, что обстановка в Курской области контролируемая, круглосуточно работает местный оперативный штаб.

По словам Смирнова, ночью он по телефону доложил о происходящем президенту Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — добавил врио губернатора.

Между тем Минобороны отчиталось, что пограничники и военные не допустили продвижения ВСУ в Курскую область, пишет Ura.ru.

