В Курской области медиков и коммунальные службы перевели в усиленный режим

«В преддверии наступления Нового года напоминаю о сохранении «желтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования на территории нашего региона. В связи с этим действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников», – напомнил Старовойт в Tekegram-канале.

В связи с неспокойной обстановкой он призвал курян оставаться в новогодние праздники с родными и близкими.

«Еще раз от всех курян приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате обстрелов наших мирных городов. Раненым желаю скорейшего выздоровления. Белгород, мы с вами!» – подчеркнул курский губернатор.

По его словам, безопасность курян помимо частей Минобороны и пограничников обеспечивают органы правопорядка и ДНД региона. Коммунальщиков и медиков переведены на усиленный режим работы, увеличив количество дежурных бригад.



В круглосуточном режиме также работают администрация и правительство Курской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших и раненых в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду 30 декабря: 24 жителя погибли, в том числе еще один ребенок, 108 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





