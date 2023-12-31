В Курской области медиков и коммунальные службы перевели в усиленный режим
Губернатор Курской области Роман Старовойт в связи с событиями в Белгороде выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших. Он также напомнил о «желтом» уровня террористической опасности в регионе и заявил, что курские врачи и представители коммунальных служб переведены в усиленный режим работы.
«В преддверии наступления Нового года напоминаю о сохранении «желтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования на территории нашего региона. В связи с этим действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников», – напомнил Старовойт в Tekegram-канале.
В связи с неспокойной обстановкой он призвал курян оставаться в новогодние праздники с родными и близкими.
«Еще раз от всех курян приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате обстрелов наших мирных городов. Раненым желаю скорейшего выздоровления. Белгород, мы с вами!» – подчеркнул курский губернатор.
По его словам, безопасность курян помимо частей Минобороны и пограничников обеспечивают органы правопорядка и ДНД региона. Коммунальщиков и медиков переведены на усиленный режим работы, увеличив количество дежурных бригад.
В круглосуточном режиме также работают администрация и правительство Курской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших и раненых в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду 30 декабря: 24 жителя погибли, в том числе еще один ребенок, 108 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru