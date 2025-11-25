Силуанов: Сейчас доллар ненадежен, мы его не используем
Россия пока не использует «ненадежный» доллар. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».
По словам главы Минфина, задачи дедолларизации нет, но при этом есть необходимость обеспечить стабильные расчеты.
«Сейчас доллар ненадежен, значит, мы его не используем, что будет дальше, будем смотреть, анализировать, но в рамках наших основных торговых партнеров БРИКС мы рассчитываемся напрямую в национальных валютах», - цитирует министра ТАСС.
Один из важных вопросов - создание системы трансграничных расчетов в БРИКС, решение которого идет «вязко». Силуанов пояснил что не все готовы присоединяться к ней, многих устраивают расчеты в американской валюте.
Ранее Силуанов назвал непростым бюджет России на следующий год из-за рисков, которые «со сбалансированностью существуют и сегодня, и на следующую трехлетку они сохраняются», напоминает «Свободная пресса».
