Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что достаточно выделять 10% на инвестиции, чтобы получить значительный результат. 

Банковские вклады перестали быть самым выгодным инструментом сбережения и накопления денег, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Самыми популярными у россиян накопительными и инвестиционными инструментами для получения дополнительного дохода стали банковские вклады, акции и облигации, следует из данных совместного исследования страховой компании «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру». Согласно опросу, 56% опрошенных россиян инвестируют до 10% дохода. Каждый пятый (18%) — до 20%, а каждый восьмой (12%) — до 30%. Голубовский представил свой «топ» инструментов. Он подчеркнул, что это его личный опыт, а не инвестиционная рекомендация.

«С точки зрения соотношения риска и доходности, вторая половина прошлого года и начало этого года прошли под эгидой банковских вкладов. С апреля месяца я бы уже поставил на облигации, так как уже начало формироваться ожидание снижения ключевой ставки. С весны облигации очень хорошо подорожали. С тех пор у нас облигации с фиксированной доходностью лучше, чем банковские вклады. С осени выгоднее всего оказались облигации с плавающим купоном. Но это история для инвесторов, для людей, которые разбираются в теме. Банковские вклады в начале года предлагали ставки 23%, сейчас уже таких историй нет. По облигациям можно заработать и 30% годовых», - отметил он.

Акции в нынешней ситуации он назвал «казино» с акцентом на политику.

«Акции – это история не самая лучшая сегодня. Дивиденды сегодня меньше, чем проценты по вкладам. Акции – сегодня это казино, все зависит от политики. Надо выбирать отрасли, которые не зависят от санкций и геополитики. Нефтяные компании в этом смысле точно мимо. Остаются бумаги банковского блока, энергетического блока, операторов связи. В моем портфеле акции составляют не более 5%. Хочу отметить, что это не инвестиционная рекомендация, это мой личный опыт», - добавил он.

Стратегию выделять 10% на инвестиции Голубовский назвал правильной.

«Откладывать 10% для инвестиций - это нормально, зачем надрываться? Только инвестировать надо квалифицированно. Отделите от дохода 10% и посчитайте, сколько вы будете иметь через 25 лет. Вы удивитесь суммам, которые вы получите. Системное инвестирование – это удивительные результаты. Только важна именно система и план. Больше 10% вкладывать необязательно вообще. Значительную часть портфеля должны составлять облигации с фиксированной доходностью, это будет подушка безопасности», - заключил собеседник НСН.

Золото выглядит рискованным и непредсказуемым инструментом для инвестиций, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
