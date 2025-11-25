«С точки зрения соотношения риска и доходности, вторая половина прошлого года и начало этого года прошли под эгидой банковских вкладов. С апреля месяца я бы уже поставил на облигации, так как уже начало формироваться ожидание снижения ключевой ставки. С весны облигации очень хорошо подорожали. С тех пор у нас облигации с фиксированной доходностью лучше, чем банковские вклады. С осени выгоднее всего оказались облигации с плавающим купоном. Но это история для инвесторов, для людей, которые разбираются в теме. Банковские вклады в начале года предлагали ставки 23%, сейчас уже таких историй нет. По облигациям можно заработать и 30% годовых», - отметил он.

Акции в нынешней ситуации он назвал «казино» с акцентом на политику.

«Акции – это история не самая лучшая сегодня. Дивиденды сегодня меньше, чем проценты по вкладам. Акции – сегодня это казино, все зависит от политики. Надо выбирать отрасли, которые не зависят от санкций и геополитики. Нефтяные компании в этом смысле точно мимо. Остаются бумаги банковского блока, энергетического блока, операторов связи. В моем портфеле акции составляют не более 5%. Хочу отметить, что это не инвестиционная рекомендация, это мой личный опыт», - добавил он.

Стратегию выделять 10% на инвестиции Голубовский назвал правильной.

«Откладывать 10% для инвестиций - это нормально, зачем надрываться? Только инвестировать надо квалифицированно. Отделите от дохода 10% и посчитайте, сколько вы будете иметь через 25 лет. Вы удивитесь суммам, которые вы получите. Системное инвестирование – это удивительные результаты. Только важна именно система и план. Больше 10% вкладывать необязательно вообще. Значительную часть портфеля должны составлять облигации с фиксированной доходностью, это будет подушка безопасности», - заключил собеседник НСН.

Золото выглядит рискованным и непредсказуемым инструментом для инвестиций, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

