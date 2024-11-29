В Пензе с 2025 года введут туристический налог
Пензенская городская дума утвердила введение туристического налога, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Как сообщили в пресс-службе думы, налог будет взиматься с туристов, проживающих в местных гостиницах.
Ставка составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей. От налога освобождаются несовершеннолетние, студенты-очники до 23 лет, многодетные родители, пенсионеры, а также другие льготные категории граждан.
Туристический налог с 2025 года будет действовать также в ряде других городов, включая Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Новосибирск, а также в отдельных регионах и муниципалитетах России.
Введение налога стало возможным после подписания президентом закона, который преобразовал курортный сбор в новый механизм финансирования муниципальных бюджетов. Размер и необходимость налога определяются местными властями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru