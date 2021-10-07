Власти Курска введут QR-коды из-за ситуации с коронавирусом
Cистему QR-кодов для посещения общественных мест введут в Курске из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает администрация Курской области.
Ограничения начнут действовать с 11 октября.
«Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений», — отмечают в администрации.
Также в регионе усилят работы по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных домах. Кроме того, власти ужесточат контроль за масочным режимом и соблюдением самоизоляции амбулаторными больными и находившимися в контакте с COVID-пациентами.
Ранее в Курской области ограничили массовые мероприятия и запретили детям посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также региональные власти рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет, студентов, учащихся учреждений дополнительного образования.
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