Власти Курска введут QR-коды из-за ситуации с коронавирусом

Ограничения начнут действовать с 11 октября.

«Планируется, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений», — отмечают в администрации.

Также в регионе усилят работы по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных домах. Кроме того, власти ужесточат контроль за масочным режимом и соблюдением самоизоляции амбулаторными больными и находившимися в контакте с COVID-пациентами.

Ранее в Курской области ограничили массовые мероприятия и запретили детям посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также региональные власти рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет, студентов, учащихся учреждений дополнительного образования.

