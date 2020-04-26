В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники

Власти Курганской области ввели временный запрет на продажу алкоголя. Как пишет ТАСС, он будет действовать в период с 30 апреля по 10 мая и вводится в регионе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, запрещено продавать алкогольные напитки в кафе и других заведения общепитах.

Помимо этого, на такой же срок под запретом окажется продажа горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

Названо главное преимущество алкоголиков в период пандемии

К слову, ранее НСН писала, что конфискованный нелегальный алкоголь можно использовать при производстве антисептиков. Как пишут Известия, с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство антисептиков, её следует денатурировать, Это сделает невозможным её употребление, а значит, исключит основной — отравление людей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Курганская ОбластьКоронавирусАлкоголь
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