В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники
Власти Курганской области ввели временный запрет на продажу алкоголя. Как пишет ТАСС, он будет действовать в период с 30 апреля по 10 мая и вводится в регионе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, запрещено продавать алкогольные напитки в кафе и других заведения общепитах.
Помимо этого, на такой же срок под запретом окажется продажа горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.
К слову, ранее НСН писала, что конфискованный нелегальный алкоголь можно использовать при производстве антисептиков. Как пишут Известия, с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство антисептиков, её следует денатурировать, Это сделает невозможным её употребление, а значит, исключит основной — отравление людей.
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