В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники

Власти Курганской области ввели временный запрет на продажу алкоголя. Как пишет ТАСС, он будет действовать в период с 30 апреля по 10 мая и вводится в регионе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, запрещено продавать алкогольные напитки в кафе и других заведения общепитах.

Помимо этого, на такой же срок под запретом окажется продажа горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.