В трех микрорайонах Кургана началась эвакуация из-за нагрузки на дамбу
В Кургане эвакуируют жителей трех микрорайонов из-за гидравлической нагрузки на дамбу, сообщило правительство региона в Telegram.
Незамедлительная эвакуация идет в микрорайонах Малое Чаусово, Воронковка и Восточный.
«Дамба в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, Крупской 2014 года постройки испытывает высокую гидравлическую нагрузку», - говорится в сообщении.
В правительстве региона отметили, что аварийные бригады работают для снижения рисков для жизни граждан. Власти призвали жителей трех микрорайонов собрать вещи и документы и как можно скорее покинуть опасную зону.
Как пишет издание «Профиль», в Ишимском районе Тюменской области приход «большой воды» ожидается в течение нескольких дней. В МЧС назвали прогноз по региону неблагоприятным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru