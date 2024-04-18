В трех микрорайонах Кургана началась эвакуация из-за нагрузки на дамбу

Незамедлительная эвакуация идет в микрорайонах Малое Чаусово, Воронковка и Восточный.

«Дамба в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, Крупской 2014 года постройки испытывает высокую гидравлическую нагрузку», - говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что аварийные бригады работают для снижения рисков для жизни граждан. Власти призвали жителей трех микрорайонов собрать вещи и документы и как можно скорее покинуть опасную зону.

Как пишет издание «Профиль», в Ишимском районе Тюменской области приход «большой воды» ожидается в течение нескольких дней. В МЧС назвали прогноз по региону неблагоприятным, передает «Радиоточка НСН».

