Уровень реки Тобол вблизи Кургана достиг 10 метров

Уровень воды в реке Тобол в районе нескольких населенных пунктов под Курганом достиг 10 метров, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Кургане вода в реке Тобол дошла до ступенек набережной

По данным властей, вода прибывает в районе села Кетово, которое находится в 20 километрах от Кургана. Уровень уже превысил 10 метров, отметили в пресс-службе.

По состоянию на 20:00 мск у самого Кургана уровень Тобола повысился сразу на 20 сантиметров и составил 794 сантиметра.

В Курганской области подтоплено более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципалитетах. Власти призвали эвакуироваться жителей поселений в пойме Тобола, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/silavpravdevshumkov
ТЕГИ:НаводнениеПаводокКурган

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