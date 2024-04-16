Уровень реки Тобол вблизи Кургана достиг 10 метров

По данным властей, вода прибывает в районе села Кетово, которое находится в 20 километрах от Кургана. Уровень уже превысил 10 метров, отметили в пресс-службе.

По состоянию на 20:00 мск у самого Кургана уровень Тобола повысился сразу на 20 сантиметров и составил 794 сантиметра.

В Курганской области подтоплено более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципалитетах. Власти призвали эвакуироваться жителей поселений в пойме Тобола, передает «Радиоточка НСН».

