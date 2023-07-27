В Крыму запретят допуск граждан на Арабатскую стрелку

Запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка введут в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

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Ограничения будут действовать с 20:00 31 июля, пишет RT.

«Данные меры ... необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам», — отметили в ФСБ.

В ведомстве указали, что ограничения вводятся до особого распоряжения.

Меры не распространяются на сотрудников экстренных оперативных служб, которые следуют по вызову на транспортных средствах, а также граждан, ведущих работы оборонного значения либо связанные с ликвидацией природных и техногенных ЧС или особо опасными инфекциями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретКрымФСБ

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