СМИ: Беспилотник со взрывчаткой обнаружили около села в Крыму

По данным канала, БПЛА самолётного типа Mugin 5 Pro нашли в поле рядом с селом Косточковка. Предполагается, что беспилотник был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы ещё 24 июля, когда был совершён очередной налёт дронов на полуостров.

Так как БПЛА был оснащён взрывчаткой, прибывшие сотрудники ФСБ уничтожили его на месте.

Ранее в СМИ появилась информация, что в водах Чёрного моря близ Сочи был обнаружен британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

