СМИ: Беспилотник со взрывчаткой обнаружили около села в Крыму
Беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами был обнаружен днём 25 июля около села в Крыму, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, БПЛА самолётного типа Mugin 5 Pro нашли в поле рядом с селом Косточковка. Предполагается, что беспилотник был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы ещё 24 июля, когда был совершён очередной налёт дронов на полуостров.
Так как БПЛА был оснащён взрывчаткой, прибывшие сотрудники ФСБ уничтожили его на месте.
Ранее в СМИ появилась информация, что в водах Чёрного моря близ Сочи был обнаружен британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru