В Крыму после атаки БПЛА взорвался склад боеприпасов

Послед атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма на одном из складов сдетонировали боеприпасы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

На Крымском мосту вновь перекрыли движение

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения», – рассказал он в своем Telegram-канале 22 июля.

Также крымские власти остановили движение на Крымской железной дороге – в целях минимизации рисков.

«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», – подчеркнул Аксенов.

Ранее Сергей Аксенов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников предприняли попытку атаковать инфраструктурные объекты Крыма, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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