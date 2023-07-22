В Крыму после атаки БПЛА взорвался склад боеприпасов
Послед атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма на одном из складов сдетонировали боеприпасы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения», – рассказал он в своем Telegram-канале 22 июля.
Также крымские власти остановили движение на Крымской железной дороге – в целях минимизации рисков.
«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», – подчеркнул Аксенов.
Ранее Сергей Аксенов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников предприняли попытку атаковать инфраструктурные объекты Крыма, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru