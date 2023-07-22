На Крымском мосту вновь перекрыли движение
Временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Крыма.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — приводит заявление RT.
Власти призывают находящихся на сооружении и в зоне досмотра сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Украины, пишет РИА Новости. Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автомобильная часть. Погибли два человека, ребенок получил ранения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru