На Крымском мосту вновь перекрыли движение

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — приводит заявление RT.

Власти призывают находящихся на сооружении и в зоне досмотра сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Украины, пишет РИА Новости. Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автомобильная часть. Погибли два человека, ребенок получил ранения, сообщает «Радиоточка НСН».











