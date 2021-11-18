В Крыму пообещали довести до конца дело о водной блокаде полуострова

Ранее было возбуждено уголовное дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

«Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», — заявил Трофимов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что к иску приложат все подтверждающие документы и дело с подготовкой заявления доведут до конца. Трофимов выразил уверенность, что организаторы блокад Крыма понесут заслуженное наказание.

Между тем депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Украина отдала Крым «на откуп» за легализацию государственного переворота 2014 года. По словам парламентарий, в Киеве решили «закрыть глаза и отдать» полуостров, чтобы Россия не вмешивалась в передел власти, пишет Ura.ru.

